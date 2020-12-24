Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение похожего на метеорит объекта в западной провинции Цинхай в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Толчок зафиксировали в районе города Юйшу на территории Юйшу-Тибетского автономного округа в 07:25 по пекинскому времени (по 01:25 киевскому времени).

На опубликованном видео видно, что после того, как издалека раздался громкий шум, по небу внезапно пролетел огненный шар, темное небо осветилось, как днем. После того, как метеорит скрылся, снова стало темно.

В городе проживает примерно 416 тыс. человек. О пострадавших данных пока нет.