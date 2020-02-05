Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, по итогам обработки 71 % результатов Буттиджич получил 26,8 % голосов делегатов.

Его ближайший соперник – 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набирает 25,2 %.

На третьем месте – 70-летняя сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18,4 %. А бывший вице-президент США, 77-летний Джо Байден занимает четвертое место с 15,4 % голосов.

Стоит отметить, что Демократическая партия почти сутки не могла подвести итоги кокусов в Айове. В политсиле объясняли это сбоем в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов. В партии подчеркивали, что это не связано с внешним вмешательством.

“Мы обнаружили несоответствия в представлении результатов. Это просто вопрос отчетности. Приложение работает, и это не взлом. Основополагающие данные голосования на бумаге являются надежными, и для публикации результатов просто потребуется время”, – заявляла директор по коммуникациям Демократической партии Айовы Мэнди МакКлюр.

Как отмечает американский телеканал CNN, результаты являются очень положительными для 38-летнего Буттиджича – бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана). Они дают ему возможность заявить о себе в начале праймериз и кокусов в США.

Если Буттиджич выиграет выборы, он станет первым американским президентом-открытым геем.

После объявления первых результатов кокусов Буттиджич заявил, что в США пришло время для нового поколения политических лидеров, а также что отсутствие у него опыта работы в Вашингтоне делает его идеальным кандидатом.

Кокусы в США — это собрание сторонников или членов политической партии, на которых за кандидатов голосуют поднятием рук или с помощью бюллетеней.

Хотя Айова — лишь один из 50 штатов США, считается, что исход здешних кокусов важен для партийных выборов по всей стране.

Следующий этап избирательной гонки в США — праймериз в Нью-Гемпшире — состоится 11 февраля.

СПРАВКА. Питер Пол Монтгомери Буттиджич — американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США. Мэр города Саут-Бенд в 2012—2020 годах.

Буттиджич — выпускник Гарвардского университета. С 2007 по 2010 год он работал в консалтинговой фирме McKinsey and Company.

Служил офицером разведки в Военно-морском резерве США с 2009 по 2017 год, где получил звание лейтенанта. В этом звании он служил в Афганистане.

В январе 2019 года Буттиджич объявил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Его политическая платформа включает в себя поддержку общедоступного здравоохранения, защиту окружающей среды, ужесточение законодательства о покупке огнестрельного оружия, принятие федерального законодательства, запрещающего дискриминацию на работе в отношении представителей ЛГБТ, борьбу с неравенством и бедностью.

Буттиджич — христианин. Он был крещен как католик в младенчестве.

В 2015 году, во время интервью газете South Bend Tribune, Буттиджич объявил, что он гей. В декабре 2017 года он объявил о своей помолвке с Частеном Глезманом, учителем средней школы. Они вступили в брак в 2018 году.