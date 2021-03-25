На концертах "Лиги смеха" (производство "95 Квартала") артисты регулярно высмеивают вакцинацию и смеются над тем, какие "побочки" могут быть после прививки.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, в телевыпуске “Лиги смеха” от 24 марта бизнесмен Гарик Корогодский сравнивает вакцину с инъекционным наркотиком, и говорит, что “уже трижды укололся”.

“Я уже трижды укололся. 100 долларов за грамм. Берите. Без “побочки”. Посмотрите на меня. Хорошо, предложу Потапу – он никогда от вакцины не отказывался”.

На видео с 05:17

И другом номере показали “прямой репортаж из больницы”.

“Ну. Провакцинировались? И что? Нос увеличился на 10 см? Ну вы же знаете, что, чем больше нос, тем больше … Ааа, вы женщина!” – говорит персонаж-врач по телефону.

Далее к “врачу” подходит другой “вакцинированный”, который вместо слов выдает животные звуки.

Затем врач здоровается с еще одной “вакцинированной” пациенткой: “Добрый день, бабушка!”

“Какая я вам бабушка?! Я Тина Кароль!” – возмущается персонаж.

После чего “врач” говорит, что перед вакцинацией предупреждали о побочных эффектах.

Программа “Лига смеха” выходит в эфир на канале “1+1”.