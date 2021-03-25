Об этом рассказывают #Буквы.
Так, в телевыпуске “Лиги смеха” от 24 марта бизнесмен Гарик Корогодский сравнивает вакцину с инъекционным наркотиком, и говорит, что “уже трижды укололся”.
“Я уже трижды укололся. 100 долларов за грамм. Берите. Без “побочки”. Посмотрите на меня. Хорошо, предложу Потапу – он никогда от вакцины не отказывался”.
На видео с 05:17
И другом номере показали “прямой репортаж из больницы”.
“Ну. Провакцинировались? И что? Нос увеличился на 10 см? Ну вы же знаете, что, чем больше нос, тем больше … Ааа, вы женщина!” – говорит персонаж-врач по телефону.
Далее к “врачу” подходит другой “вакцинированный”, который вместо слов выдает животные звуки.
Затем врач здоровается с еще одной “вакцинированной” пациенткой: “Добрый день, бабушка!”
“Какая я вам бабушка?! Я Тина Кароль!” – возмущается персонаж.
После чего “врач” говорит, что перед вакцинацией предупреждали о побочных эффектах.
Программа “Лига смеха” выходит в эфир на канале “1+1”.
- Ранее сообщалось, что на телеканале СТС в 2021 году выйдет собственная версия украинского проекта “Лига Смеха”. О запуске “Лиги смеха” на российском телевидении во время прямого эфира рассказали редакторы Международного союза КВН Тимофей Куц и Евгений Донских.
- В российской версии украинского проекта “Лига Смеха”, правами на торговую марку которого владеет президент Владимир Зеленский, примут участие команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя.