На границе с Венгрией задержали дипломата, пытавшегося вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению по информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска “Лужники” на украинско-венгерской границе, пограничники провели углубленную проверку микроавтобуса “SEAT”.

“На автомобиле из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине”, – сообщают в Госпогранслужбе.

Фото: ГПСУ

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой “FOR DUTY FREE ONLY”.

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будут установлены его количество и стоимость.