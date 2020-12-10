Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Согласно сообщению по информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска “Лужники” на украинско-венгерской границе, пограничники провели углубленную проверку микроавтобуса “SEAT”.
“На автомобиле из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине”, – сообщают в Госпогранслужбе.
Фото: ГПСУ
По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой “FOR DUTY FREE ONLY”.
Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будут установлены его количество и стоимость.
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