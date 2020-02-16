Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По словам министра внутренних дел Майкла Сото Рохаса, наркотики были спрятаны в партии цветов, направлявшихся в Нидерланды. Правоохранители обнаружили 202 чемодана, в которых находилось в общей сложности 5048 упаковок кокаина весом около 1 кг каждый.
Подозреваемого арестовали – это 46-летний костариканец.
Центральная Америка является одним из основных маршрутов для перевозки наркотиков из Южной Америки в США и Европу.
- В ноябре сообщалось, что более 750 кг кокаина – большая часть которого имеет чистоту 83 % – вымыло в пластиковых упаковках вдоль атлантического побережья Франции.