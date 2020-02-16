Полиция Коста-Рики обнаружила крупнейшую в истории страны партию наркотиков - в транспортной таре на судне было более пяти тонн кокаина.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам министра внутренних дел Майкла Сото Рохаса, наркотики были спрятаны в партии цветов, направлявшихся в Нидерланды. Правоохранители обнаружили 202 чемодана, в которых находилось в общей сложности 5048 упаковок кокаина весом около 1 кг каждый.

Подозреваемого арестовали – это 46-летний костариканец.

Центральная Америка является одним из основных маршрутов для перевозки наркотиков из Южной Америки в США и Европу.