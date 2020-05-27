На Коста-Рике состоялась первая однополая свадьба. Таким образом, страна стала первой в Центральной Америке, где разрешили гей-браки.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Свои отношения узаконила лесбийская пара. Церемонию провели сразу после полуночи – после вступления закона в силу – и показали по национальному телевидению.

Президент Карлос Альварадо сказал, что изменение закона означает, что Коста-Рика теперь признала права, которые лесбиянки и геи всегда заслуживали.

По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, “признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола”.