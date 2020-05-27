Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Свои отношения узаконила лесбийская пара. Церемонию провели сразу после полуночи – после вступления закона в силу – и показали по национальному телевидению.
Президент Карлос Альварадо сказал, что изменение закона означает, что Коста-Рика теперь признала права, которые лесбиянки и геи всегда заслуживали.
По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, “признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола”.
- В ночь на 23 октября в Северной Ирландии вступили в силу изменения в законодательство, декриминализующие аборты и разрешающие однополые браки.