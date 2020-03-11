Об этом представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лиснянский сообщает на своей странице в Facebook.
“Только что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины”, – написал он.
При этом уточняется, что женщине стало плохо, когда она переходила КПВВ.
“Она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но спасти женщину не удалось”, – пишет представитель омбудсмена.
- За 10 дней марта в зоне проведения операции Объединенных сил погибли десять украинских военнослужащих. Из них некоторые погибли непосредственно на поле боя, а некоторые – вследствие получения тяжелых ранений.