Covid-19 Украина

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На КПВВ на Донбассе скончался мужчина

На контрольном пункте въезда/выезда в Марьинке на Донбассе, пропуск через который блокируется боевиками, погиб мужчина. 

Пятница, 12 июня 2020, 23:44

Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Как сообщили в ММ ООН, в ночь с 11 на 12 июня возле контрольно-пропускного пункта в Марьинке на Донбассе скончался 59-летний мужчина. Погибший пытался попасть на неподконтрольную территорию, чтобы воссоединиться с семьей, однако не смог этого сделать.

“Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой Правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке. С 10 июня, после того, как Правительство возобновило работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой на попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашенной “Донецкой народной республикой”. Через несколько часов он умер от сердечного приступа”, — сообщили в миссии.

В миссии ООН подчеркнули, что этот инцидента является напоминанием о неотложной необходимости позволить лицам с “чрезвычайными гуманитарными потребностями” пересекать границу во время действия ограничений, связанных с пандемией.

Миссия призвала всех вовлеченных лиц по обе стороны поспособствовать пересечению линии соприкосновения такими лицами.

Теги: погибший, мониторинговая миссия, боевики, Донбасс, КПВВ Марьинка, ООН

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