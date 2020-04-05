Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
5 апреля в около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7 – там горел подземный коллектор с электрокабелями различного напряжения.
Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к тушению. Для обесточивания электрических проводов прибыли аварийные бригады ДТЭК “Киевские электросети” и КП “Киевгорсвет”.
В 05:14 спасателям позволили приступить к работе.
Пресс-служба ГСЧС
В 08:40 возгорание локализовано, а в 09:33 – ликвидировано.
Ранок в центрі. Шось горить.
Опубліковано Yan Dobronosov Субота, 4 квітня 2020 р.
- В Чернобыльской зоне отчуждения 4 апреля возник лесной пожар на площади 20 га.