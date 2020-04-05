В Киеве на Крещатике спасатели всю ночь гасили пожар в коллекторе с электрическими кабелями.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

5 апреля в около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7 – там горел подземный коллектор с электрокабелями различного напряжения.

Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к тушению. Для обесточивания электрических проводов прибыли аварийные бригады ДТЭК “Киевские электросети” и КП “Киевгорсвет”.

В 05:14 спасателям позволили приступить к работе.

Пресс-служба ГСЧС

В 08:40 возгорание локализовано, а в 09:33 – ликвидировано.

Ранок в центрі. Шось горить. Опубліковано Yan Dobronosov Субота, 4 квітня 2020 р.