На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах разбился вертолет, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщают власти департамента Савойя.

Катастрофа произошла между секторами Лак-де-ла-Розьер и Дент-дю-Виллар на высоте 1900 метров.

Местные власти заявили, что на место аварии было направлено большое количество сотрудников служб экстренной помощи после того, как был запущен план SATER – поисково-спасательная операция для жертв авиакатастрофы.

Un hélicoptère s’est crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 9, 2021

По данным французской радиостанции France Bleu, вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепейдри, президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов. Сам он является одним из трех раненых, который в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Гренобля, но, по словам его окружения, его жизнь вне опасности.

Расследованием авиакатастрофы займется исследовательская секция жандармерии воздушного транспорта.