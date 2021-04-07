Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время обысков обнаружено тайное хранилище наличности на квартире, которую связывают с братом главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Конфисковано различной валюты на сумму свыше 5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, что вчера, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 000 долларов.

За это вознаграждение адвокаты обещали через председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску предприятия.

В Антикоррупционное бюро сообщили, что во время обысков в этом деле обнаружили документы на имя председателя Окружного суда и его близкого родственника, а также большое количество наличных денег.

Речь идет о 3,7 миллиона долларов, 840 000 евро (или 997 725 долларов) и 20 фунтов стерлингов.

Больше деталей правоохранители не назвали.

Фото: НАБУ

В свою очередь главный редактор “Цензор. НЕТ” Юрий Бутусов сообщил, что безопасность Вовка обеспечивал его брат – заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий зонтов.

“Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки. Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова – родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (родная фамилия главы админсуда Вовка – Зонтов, он взял фамилию своей жены после брака)” – написал Бутусов.

Дело ОАСК

17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.

Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.

Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.

11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).

12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.