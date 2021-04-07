Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Напомним, что вчера, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 000 долларов.
За это вознаграждение адвокаты обещали через председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску предприятия.
В Антикоррупционное бюро сообщили, что во время обысков в этом деле обнаружили документы на имя председателя Окружного суда и его близкого родственника, а также большое количество наличных денег.
Речь идет о 3,7 миллиона долларов, 840 000 евро (или 997 725 долларов) и 20 фунтов стерлингов.
Больше деталей правоохранители не назвали.
Фото: НАБУ
В свою очередь главный редактор “Цензор. НЕТ” Юрий Бутусов сообщил, что безопасность Вовка обеспечивал его брат – заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий зонтов.
“Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки. Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова – родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (родная фамилия главы админсуда Вовка – Зонтов, он взял фамилию своей жены после брака)” – написал Бутусов.
Дело ОАСК
17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.
Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.
11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
- 3 ноября НАБУ повторно объявило в розыск главу ОАСК. А тот заявил, что якобы не является подозреваемым в деле.
- 22 февраля главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины для избрания ему меры пресечения.
- Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк прокомментировал задержание на взятке своего родного брата Юрия Зонтова.