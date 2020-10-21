В среду, 21 октября, сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Нацполиции и Офиса Генерального прокурора провели спецоперацию и задержали злоумышленников, которые пытались похитить ребенка известного блогера.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора и Нацполиции Украины.

Полицейским стало известно, что преступная группировка планирует похитить дочь украинского блогера с целью получения выкупа и совершить вооруженное нападение на конвертационный центр.

В ходе оперативно-розыскных действий следователям удалось установить личности злоумышленников. Известно, что бандиты готовились к похищению ребенка очень тщательно. Они арендовали дом для содержания девочки и планировали получить за нее 200 тысяч долларов США.

Правоохранители решили предотвратить преступление и сообщили родителям о запланированном похищении. После этого оперативники инсценировали похищение ребенка. Сегодня в селе Белогородка Киевской области членов банды задержали во время передачи денег.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины. Проведена серия обысков по месту жительства фигурантов. Ведутся следственные действия.

Известно, что злоумышленники пытались похитить ребенка блогера и телеведущей Алены Лоран. Женщина ведет блог о магии и эзотерике, а также часто появляется на различных телевизионных шоу.

Лоран подписала документы о неразглашении деталей спецоперации, однако оставила в своем микроблоге в Instagram сообщение с призывом беречь своих детей.

Несколько минут назад Лоран подтвердила, что именно ее дочь пытались похитить.