Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее стало известно, что коронавирусом на борту лайнера заразился каждый шестой. Таким образом, число заразившихся достигло 621.

По словам японского профессора инфекционных заболеваний из университета Кобе Ивата Кентаро, который работал в группе медиков-чрезвычайников на Diamond Princess, карантинные меры там не были соблюдены должным образом. В частности, на борту не было ни одного медика-инфекциониста, а большая часть медперсонала даже не носила защитных масок. Несмотря на запрет покидать каюты, зараженные свободно гуляли и не реагировали на просьбы медперсонала вернуться в каюту, чтобы не подвергать опасности заражения других пассажиров.

Карантин на лайнере длился с 4 февраля. Вчера его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.