Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Глава ОГА Сергей Гайдай отметил, что трагедия может получить статус ЧС государственного уровня.
“Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня”, – заявив глава области.
Он также дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из государственного бюджета. В частности, должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.
Также было поручено обеспечить подвоз детей, в четверг, 9 июля сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.
В то же время, по словам начальника областной ГСЧС Михаила Пшика, реальной угрозы возобновления пожара нет. Лесная охрана постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.
- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Позже стало известно, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
- Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать масштабные пожары в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
- Президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.
- Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пожары в Луганской области удалось локализовать.
- Правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара в Луганской области.
- Пожар в Луганской области мог начаться из-за обстрела боевиков.