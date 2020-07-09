Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Глава ОГА Сергей Гайдай отметил, что трагедия может получить статус ЧС государственного уровня.

“Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня”, – заявив глава области.

Он также дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из государственного бюджета. В частности, должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.

Также было поручено обеспечить подвоз детей, в четверг, 9 июля сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.

В то же время, по словам начальника областной ГСЧС Михаила Пшика, реальной угрозы возобновления пожара нет. Лесная охрана постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.