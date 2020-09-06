В Луганской области ищут двух военнослужащих, пропавших во время тушения пожара у Верхнеторецкого.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

“По состоянию на утро [6 сентября] ликвидирован огонь вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются”, – говорится в сообщении.

В течение последних суток удалось ликвидировать пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

Спасатели совместно с военными продолжают тушить пожар вблизи Луганского.

ГСЧС сообщает, что по состоянию на утро 6 сентября открытый огонь возле села Лобачево. Угрозы населенному пункту нет. Спасатели создали 12 минерализованных полос для защиты местного газораспределительного пункта.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники.