Інтернет-провайдер в Луганській області нелегально використовував радіоелектронні мережі сил Операції об’єднаних сил, дислокованих в регіоні.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Кіберфахівці СБУ встановили, що відбулося незаконне використання радіоелектронного обладнання на радіочастотах, які належать Збройним Силам України.

В СБУ пояснили, що цей діапазон заборонений для використання цивільними особам, але місцевий інтернет-провайдер ним зміг користуватися. Дії підприємців могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами.

“Аби приховати порушення, комерсанти незаконно здійснювали ретрансляцію на частотах, що належать військовим. У ході санкціонованого обшуку за місцем розташування офісу провайдера правоохоронці вилучили незаконне устаткування, технічну та іншу документацію”, — зазначили в СБУ.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують всіх причетних до цих дій осіб.