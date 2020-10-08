По состоянию на утро 8 октября в Луганской области ликвидированы все очаги масштабных пожаров, которые возникли в регионе 30 сентября и 1 октября.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории области”, – отмечается в сообщении.

Тушение пожаров в природных экосистемах на территории Луганской области продолжалось в течение недели.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка.

Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не было допущено распространение огня к населенным пунктам.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек.

“Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов, 4 человека – причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС)”, – сказано в сообщении.

Информация относительно уничтожения и повреждения жилых домов, а также объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах.

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По предварительным оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

Жители Новоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек. По состоянию на вечер 1 октября стало известно, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

“Почти тысяча человек эвакуированы из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине”, — отмечалось в заявлении штаба.