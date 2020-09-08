Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Локализовать пожар удалось еще до утра понедельника.
“7 сентября пожара ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября ликвидировано”, – говорится в сообщении.
На месте остались дежурить сотрудники ГСЧС с техникой.
Также в Луганской области ликвидировали возгорание сухой травы и лесных насаждений, которое произошло 4 сентября на границе Новоайдарского и Станице-Луганского районов.
Для дежурства на местах ликвидированных очагов пожаров привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.
- Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, считавшийся пропавшим без вести.