В Луганской области в Новоайдарском районе завершили тушение лесного пожара, который начался 2 сентября.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Локализовать пожар удалось еще до утра понедельника.

“7 сентября пожара ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября ликвидировано”, – говорится в сообщении.

На месте остались дежурить сотрудники ГСЧС с техникой.

Также в Луганской области ликвидировали возгорание сухой травы и лесных насаждений, которое произошло 4 сентября на границе Новоайдарского и Станице-Луганского районов.

Для дежурства на местах ликвидированных очагов пожаров привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.