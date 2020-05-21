В районе поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает полиция Луганской области в Facebook.

“В Луганской области погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения “Луганск-1″ получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического происшествия”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла 20 мая около 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.