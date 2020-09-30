В Луганской области сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, спасатели эвакуируют людей из ближайших населенных пунктов.

Об этом заявили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С огнем борются сейчас вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентябре возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Из-за сильных порывов ветра огонь там сильно распространился. Горят:

1. Лесной массив на общей площади около 50 га в районе с. Кряковка и с. Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Фото: Полиция Луганской области

В связи со шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово и с. Капитаново.

2. Пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших также нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты. Из с. Артема и с. Нижнетеплое эвакуируют людей.

3. Пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. Огонь там также может перекинуться на дома людей.

Сколько зданий уже повредил пожар пока не известно.

К тушению пожаров в целом привлекли 1030 человек и 158 единиц техники, из них от ГСЧС 336 человек и 69 единиц техники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более чем 20 м/с.

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что сейчас на Луганщине зафиксировано 85 пожаров, из них ликвидировано – 42. Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Сейчас ограничено движение на автодороге (Новоайдар – Северодонецк в с. Муратово).