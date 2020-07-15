Во Львовской области 17-летний житель Пустомытовского района Денис Лагодич сбежал из дома, чтобы защищать независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Так, 13 июня в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына обратился житель села Гринев Пустомытовского района, который сообщил, что накануне около 22:00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна.

Правоохранители объявили несовершеннолетнего в розыск, к которому были задействованы сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры полиции, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентирование на безвестно пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

Сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения операции Объединенных сил – на блокпосту возле города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства.

“Правоохранители посоветовали Денису подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы в предусмотренный законом способом. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой”, – добавили в полиции.