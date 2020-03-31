Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. В 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васька, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.

“Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области”, – добавляет Андрей Васько.

Пациентка – жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.