Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
По словам и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васька, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.
“Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области”, – добавляет Андрей Васько.
Пациентка – жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.
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