Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васька, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.

“Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области”, – добавляет Андрей Васько.

Пациентка – жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.

 

 

 