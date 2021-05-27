У суботу, 29 травня, жителі Львівської області, які зареєструвалися через додаток "Дія" зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації населення (ЦВН).

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Центр вакцинації працюватиме на базі стадіону “Арена Львів”. Його створення має пришвидшити темпи вакцинації від COVID-19.

ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж 24-х годин.

До складу центрів входитимуть керівник ЦВН, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальна особа зони медичного спостереження, відповідальна особа за дотримання протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також медичний персонал та експерти для роз’яснювально-консультативної роботи.

Такі центри будуть належно обладнані для проведення щеплень та дотримання усіх встановлених заходів для запобігання поширенню COVID-19.

За даними МОЗу, від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них отримали одну дозу – 992 189 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 107 524 особи. Загалом проведено 1 099 713 щеплень.