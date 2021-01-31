На Мадагаскаре нашли самого маленького хамелеона в мире

Ученые открыли на Мадагаскаре, вероятно, самый вид рептилий в мире - это миниатюрный хамелеон-брукезия.

Об этом говорится в статье в журнале Scientific Reports.

Команда исследователей во главе с Франком Глау с Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров.

Взрослые самец и самка светло-коричневой окраски деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерицы – представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.

Фото: Scientific Reports

Длина тела взрослых особей-самцов открытого вида хамелеонов составляет всего 13,5 миллиметра.

Самец оказался меньше самки, однако специалисты обратили внимание на большой относительно тела размер его половых органов, длина которых составляет два с половиной миллиметра.