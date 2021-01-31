На Мадагаскаре нашли самого маленького хамелеона в мире

Об этом говорится в статье в журнале Scientific Reports.
Команда исследователей во главе с Франком Глау с Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров.
Взрослые самец и самка светло-коричневой окраски деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерицы – представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.
Фото: Scientific Reports
Длина тела взрослых особей-самцов открытого вида хамелеонов составляет всего 13,5 миллиметра.
Самец оказался меньше самки, однако специалисты обратили внимание на большой относительно тела размер его половых органов, длина которых составляет два с половиной миллиметра.
- Ученые объявили об открытии 20 новых видов в Андах Боливии, а также о наблюдениях за растениями и животными, которых не видели десятилетиями. Расположенная недалеко от столицы Боливии Ла-Паса, долина Зонго известна как “сердце” региона. Именно среди облачных лесов исследователи обнаружили гадюку “горную гадюку”, “боливийскую флаговую змею” и “лилипутскую лягушку”, а также виды орхидей и бабочек.