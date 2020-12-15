На Майдане Незалежности в Киеве вечером снова произошли столкновения между митингующими и полицейскими.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня утром под стенами Верховной Рады снова собрались на акцию протеста активисты движения #SaveФОП. После митинга под парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских.

После этого протестующие не покинули площадь, кроме того, они обещают остаться ночевать на Майдане.

Тем временем между правоохранителями и протестующими снова произошли столкновения. В частности, корреспондент издания зафиксировал драку, по итогам которой был госпитализирован раненый полицейский.

Среди протестующих также были пострадавшие, однако их количество неизвестно.

В то же время пресс-центр полиции Киева информирует о нападении на полицейских со стороны группы нетрезвых мужчин после демонтажа палаток.

“В сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Незалежности. Учитывая это, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали”, — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Личности нападавших устанавливаются.