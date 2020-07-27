Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, 27 июля в Киеве прошла акция протеста под названием “Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант”, организатором которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”. #Буквы вели прямую трансляцию акции.
Акция под Офисом президента длилась около полутора часов. Протестующие выдвинули президенту Зеленскому перечень требований. Их объявил ветеран российско-украинской войны, член координационного совета “Руху опору капітуляції”.
После нескольких сотен протестующих отправились к дому президента Зеленского, а оттуда — на Майдан.
Идя по улицам Киева, протестующие скандировали различные лозунги против президента Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, против капитуляции в войне с Россией, в поддержку украинских военных и в знак солидарности с Беларусью.
Раздавались крики “Позор!”, “Зелю вон!”, “Свободу политзаключенным”, “Хватит лжи”, “Вместе сила”, “Нет капитуляции”, “Зеля — предатель”, “Путин — х*йло, Зеля — с * кло”,”Аваков — черт”, “Поддерживаем фронт”, “Герои не умирают”, “Капитулянты в Ростов”,” Россия убивает, Зеленский способствует”,” Живет Беларусь” и другие.
Когда митингующие добрались до Майдана, организаторы акции анонсировали еще одну акцию протеста 24 августа.
“24 августа мы должны быть все здесь. Мы спросить в зеленой власти по нашим требованиям”, — заявили организаторы митинга.
В завершение акции протестующие спели гимн Украины, после чего начали расходиться.
- Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
- В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”.
- “Всеобъемлющее” перемирие было нарушено уже через 20 минут после начала прекращения огня на Донбассе.