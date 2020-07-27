Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 27 июля в Киеве прошла акция протеста под названием “Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант”, организатором которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”. #Буквы вели прямую трансляцию акции.

Акция под Офисом президента длилась около полутора часов. Протестующие выдвинули президенту Зеленскому перечень требований. Их объявил ветеран российско-украинской войны, член координационного совета “Руху опору капітуляції”.

После нескольких сотен протестующих отправились к дому президента Зеленского, а оттуда — на Майдан.

Идя по улицам Киева, протестующие скандировали различные лозунги против президента Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, против капитуляции в войне с Россией, в поддержку украинских военных и в знак солидарности с Беларусью.

Раздавались крики “Позор!”, “Зелю вон!”, “Свободу политзаключенным”, “Хватит лжи”, “Вместе сила”, “Нет капитуляции”, “Зеля — предатель”, “Путин — х*йло, Зеля — с * кло”,”Аваков — черт”, “Поддерживаем фронт”, “Герои не умирают”, “Капитулянты в Ростов”,” Россия убивает, Зеленский способствует”,” Живет Беларусь” и другие.

Когда митингующие добрались до Майдана, организаторы акции анонсировали еще одну акцию протеста 24 августа.