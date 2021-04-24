На іспанському острові Майорка заарештували чоловіка за підозрою у зараженні 22 людей коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляють американський телеканал CNN та британське агентство ВВС із посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався в місті Манакор.

За даними правоохоронців, у 40-річного чоловіка були явні ознаки COVID-19, проте він все одно ходив на роботу і займався в тренажерному залі.

“Попри наявність симптомів і проходження ПЛР-тесту, він продовжив своє звичне життя, не чекаючи результату і не дотримуючись карантину”, – зазначили в поліції.

Колеги чоловіка повідомили, що він якось прийшов на роботу з температурою 40°C. Він голосно кашляв, при цьому опускаючи захисну маску та заявляючи: “Я збираюся заразити вас усіх коронавірусом”.

За повідомленнями, колеги просили чоловіка піти додому, щоб нікого не заразити, але той відмовився.

За даними поліції, чоловік заразив 8 людей безпосередньо та 14 опосередковано, як на своєму робочому місці, так і в спортзалі, який відвідував.

Троє із заражених були дітьми у віці одного року.

Розслідування за цим фактом почали ще наприкінці січня, а тепер чоловіка затримали.