На іспанському острові Майорка викрили жінку, котру підозрюють у масштабній фінансовій махінації та інсценуванні власної смерті.

Про це інформує агентство ВВС.

47-річну жінку, яку заарештувала іспанська поліція, підозрюють у розкраданні близько 1 млн євро (1,2 млн доларів) у Німеччині – на фірмі, де вона працювала.

Вказана компанія, яка займається сонячною енергетикою, найняла для пошуків жінки приватних детективів.

Видав жінку її власний пудель. Так, детективи почали вивчати соцмережі та з’ясували, що у неї був великий пудель.

Цю породу не так часто зустрінеш на Майорці, проте детективи помітили чоловіка, який вигулював такого собаку.

Собак цієї породи називають “гігантськими” чи “королівськими” пуделями.

Детективи почали стежити за пуделем та чоловіком, який його вигулював. Це вивело їх до шикарної вілли у курортному місті Санта-Понса на Майорці, де переховувалася жінка.

До цього жінка проживала у німецькому місті Росток на півночі Німеччини. Там і почалися фінансові проблеми у фірми, на яку вона працювала.

Згодом батьки жінки повідомили, що вона начебто загинула в автомобільній аварії у березні 2020 року.

За даними іспанської поліції, жінка проживала на острові Майорка з фальшивими документами. За даними ЗМІ, вона зізналася, що інсценувала власну смерть.

Зараз її випустили під заставу.