Об этом сообщает местный ресурс 0629.com.ua.

Отмечается, что непогода остановила транспорт в городе, ломала деревья, ливневые канализации не справлялись с большим объемом воды.

Как отметил начальник Мариупольского трамвайно-тролейбусного управления Виталий Донев, коллапсом такую ситуацию назвать нельзя, но она достаточно тяжелая. В связи с ливнем пришлось остановить электротранспорт на ряде участков дорог. В частности, самая тяжелая ситуация сложилась в Кальмиусском районе. Там под мостом, в районе кладбища, образовалась огромная яма, транспорту пришлось буквально проплывать. Под мостом в воде застряли маршрутка и легковой автомобиль.

Застрявший транспорт вытаскивали из западни с помощью троса, привязанного к грузовому автомобилю.

Дождь также спровоцировал сразу несколько аварий на дороге.

Из-за сильного ветра, в городе ломало деревья. В разных районах города непогода оставила жителей без электроэнергии. В парке “Веселка” ливень смыл покрытия с детской площадки.

В ГСЧС сообщили, что в течение суток спасатели распилили и убрали 28 аварийных деревьев, которые были повалены, с проезжих частей автодорог и из припаркованных автомобилей. Спасателями осуществлено откачку дождевой воды с цокольного этажа 5-этажного жилого дома, а также из помещений 9-ти частных жилых домов. В общем, спасатели откачали 205 куб. м воды.

Кроме того, спасатели помогли пятерым автомобилистам, транспортные средства которых не могли двигаться из-за скопления воды и обваленные конструкции.

Погибших и пострадавших в результате осложнения погодных условий нет.