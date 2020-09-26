Об этом сообщает белорусская редакция “Радио Свобода”.
Свой марш демонстранты называли “репетицией народной инаугурации” Светланы Тихановской – оппозиционного кандидата в президенты Беларуси.
Марш стартовал с площади у Комаровского рынка. Впоследствии колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы.
К месту проведения акции прибыли ОМОН и автозаки. Вскоре после начала акции силовики начали задержания, в том числе с применением силы.
В частности, они задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую, ставшую одним из символов белорусского протеста. Впоследствии ее отпустили, но отобрали бело-красно-белый флаг.
Были задержаны журналисты изданий “Еврорадио”, “Белсат”, “Наша Нива”, TUT.by и других.
Некоторых участниц марша силовики тащили в автозаки за руки и ноги.
Согласно данным правозащитного центра “Вясна”, в общей сложности были задержаны более 100 человек.
Среди прочих, силовики задержали уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN в переходе станции метро “Площадь Якуба Коласа”. По предварительной информации, это пять музыкантов. Их забрали вместе с музыкальными инструментами. Перед этим они исполнили песню Виктора Цоя “Перемен” в переходе, когда мимо прошла колонна протестующих, а также композицию “Стены рухнут”.
Правозащитники отмечают, что список задержанных неполный и еще дополняется.
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