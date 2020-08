Об этом сообщает агентство Reuters.

Протестующие потребовали расследования и наказания для тех, кто виноват в разливе нефти из японского корабля MV Wakashio. По их мнению, именно это стало причиной гибели около 40 дельфинов (обнаруженных недалеко от места разлива).

Один из протестующих пришел на акцию с плакатом с изображением дельфина и надписью “our lives matter” (“наши жизни имеют значение”). Также были замечены плакаты с требованием отставки правительства.

“Мы не доверяем правительству и той разной информации, которую они нам предоставляют, по поводу реакции на разлив нефти”, — сообщила в комментарии агентству эколог Фабиола Монти.

People have taken to the streets in Mauritius in protest over handling of the recent oil spill.

Many of the protestors are demanding an investigation following news of at least 39 dead dolphins washing ashore- while others call for govt to resign.

(Video: Pascal Laroulette) pic.twitter.com/XmBwaHV9oj

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 29, 2020