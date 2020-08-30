В субботу, 29 августа, в столице Маврикия – городе Порт-Луи на улицы вышли тысячи демонстрантов из-за массовых смертей дельфинов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Протестующие потребовали расследования и наказания для тех, кто виноват в разливе нефти из японского корабля MV Wakashio. По их мнению, именно это стало причиной гибели около 40 дельфинов (обнаруженных недалеко от места разлива).

Один из протестующих пришел на акцию с плакатом с изображением дельфина и надписью “our lives matter” (“наши жизни имеют значение”). Также были замечены плакаты с требованием отставки правительства.

“Мы не доверяем правительству и той разной информации, которую они нам предоставляют, по поводу реакции на разлив нефти”, — сообщила в комментарии агентству эколог Фабиола Монти.

People have taken to the streets in Mauritius in protest over handling of the recent oil spill.

Many of the protestors are demanding an investigation following news of at least 39 dead dolphins washing ashore- while others call for govt to resign.

(Video: Pascal Laroulette) pic.twitter.com/XmBwaHV9oj — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 29, 2020

Экологи настаивают на проведении расследования и установлении причин гибели дельфинов (в частности, стал ли причиной разлив нефти).

В правительстве Маврикия заверили, что проведут вскрытие умерших дельфинов, чтобы четко установить причину их смерти. Пока что было проведено вскрытие двух погибших дельфинов. По предварительным данным специалистов, на телах животных нашли следы травм, а не нефтепродуктов.

Также создана комиссия по расследованию разлива нефти.

Японский сухогруз MV Wakashio в прошлом месяце столкнулся с коралловым рифом. Из-за этого из судна начали вытекать тонны нефтепродуктов.

В связи с этим власти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации.

В общей сложности судно перевозило 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива.

Dead dolphins on the coast of Mauritius

Saddest thing ever…. pic.twitter.com/L45MpTyC27 — Mauritius Island (@MauritiusGuide) August 28, 2020

СПРАВКА. Маврикий — островное государство, расположенное в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. В его состав входят острова Маврикий (самый крупный, 1865 кв. км с населением в 1,2 млн человек) и Родригес (104 кв. км), а также архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и множество мелких островков. Общая площадь страны составляет 2040 кв. км. Столица — город Порт-Луи, расположенный на острове Маврикий.