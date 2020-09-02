Об этом сообщает Reuters.

В иске от McDonald’s требуют выплатить до 1 млрд долларов ущерба.

Истцы заявили, что в McDonald’s не предлагали темнокожим франчайзи выгодное расположение ресторанов и возможности роста на тех же условиях, что и белым. Наоборот, темнокожих франчайзи якобы направляли в депрессивные, охваченные преступностью кварталы, тем самым обрекая на банкротство.

Истцы пояснили, что подписывают с McDonald’s стандартное 20-летнее франчайзинговое соглашениями.

Они обязаны обеспечить безопасность и страховки для ресторанов. Также есть нормам по продажам: 2 миллиона долларов в год. Но в период с 2011 по 2016 год не удавалось получать такую цифру, так как среднегодовые продажи были на 700 тысяч долларов ниже общенациональной нормы.

В компании McDonald’s с таким обвинением не согласны и отрицает свою вину. Руководство корпорации заявило, что придерживается принципов разнообразия, равенства и инклюзивности.

Также в McDonald’s отметили, что никогда не приказывали расположить один из ресторанов в том или ином месте. По их словам, каждый из франчайзи самостоятельно принимает окончательное решение о том – где открывать ресторан.

Иск подали в федеральный суд Чикаго, где находится компания McDonald’s. Важно отметить, что истцы подали в суд на корпорацию через пять недель после того, как в McDonald’s обновили корпоративные ценности, пообещав уделять больше внимания разнообразию.