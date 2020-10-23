В 2020 году компания Run Ukraine объединила дизайн медалей пяти мероприятий Ukrainian Majors Running League в единую концепцию, суть которой – раскрыть уникальность и ценность каждого города, где проходит забег, через его историю, важную памятку или юбилейное событие, ведь будущее невозможно без прошлого.

Кроме исторической составляющей, медаль в 2020 году должна соотноситься с городом старта, ассоциироваться с его главными символами, поскольку в формате онлайн участник может преодолевать дистанцию где угодно, и именно медаль, как главный символ события, должна помочь прочувствовать город, за который бежит участник.

60 лет назад, 6 ноября 1960 года в Киеве была запущена первая красная ветка метро из пяти станций: Днепр, Арсенальная, Крещатик, Университет и Вокзальная. С годами Киевское метро с 5 станций выросло до 52 и стало одним из главных символов украинской столицы.

“Жизнь – это движение, и бегуны хорошо об этом знают. И, пожалуй, ничто так не ассоциируется с постоянным движением, как метро. Бесконечные туннели, поезда, которые мчатся вперед и разрезают тьму светом своих фонарей… В этом есть своя романтика, – считает директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine Виктория Веремеенко. – Когда ты бежишь, ты чувствуешь себя сильным и безудержным. Словно вагон метро, рассекающий темноту тоннелей. Именно поэтому медали 11-го WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2020 Online украсят станции киевской подземки”.

На медалях дистанции Jaffa Mini Marathon 4.2 км изображен эскалатор, который уже 60 лет подряд опускает пассажиров к поездам и поднимает на поверхность. Медаль, которую получат участники забега на 10 км, украсил холл одной из самых красивых станций Киевского метрополитена – Золотых Ворот. На медалях дистанции 21 км изображен Мост Метро, который в этом году также отмечает свой юбилей – ему исполняется 55 лет.

А участники самой длинной дистанции, 42 км, на финише смогут надеть медаль, изображающую темный тоннель метро. Если поднести эту медаль к солнцу, то свет поезда развеет тьму – и поезд выедет из туннеля.

Благодаря необычному формату онлайн все участники марафона смогут принять участие в мероприятии и получить медали, не нарушая условий карантина: каждый будет бежать выбранную дистанцию ​​в удобное для себя время и по любому маршруту.

Для участия в Киевском марафоне 31 октября-1 ноября необязательно приезжать в Киев. Помехой не станут даже закрытые границы: уже зарегистрировались участники из 37 стран мира, и регистрация продолжается.

Приобщиться к забегу и получить медаль может каждый желающий, независимо от уровня своей спортивной подготовки. Все что нужно – пройти регистрацию на сайте марафона, а в день мероприятия выйти на пробежку, включив на телефоне любое беговое приложение. Все бегуны, которые преодолеют дистанцию, получат медали, которые приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную для себя дистанцию ​​и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия https://kyivmarathon.org/

Контакты:

Анастасия Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Виктория Веремеенко

тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]