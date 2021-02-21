Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который является фигурантом "дела Шеремета" и более года находится под арестом, написал письмо, в котором сообщил, что опасается за свою жизнь.

Письмо опубликовано на странице инициативы #FreeRiff в Facebook.

Антоненко написал, что после визита в Офис генпрокурора нардепов от “Европейской Солидарности” и “Голоса” с него “сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении”.

“Есть два момента. Первый – положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй – что это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак!” – отметил Антоненко.

В связи с этим он подчеркнул, что не имеет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО, не употребляет алкоголь или наркотики, следит за своим здоровьем, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и не собирается “сводить счеты с жизнью”, поскольку уверен в своей победе.

“Если со мной что-то случится, то виновными требую считать: Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Антона Геращенко, Артема Шевченко, главу Нацполиции, генерала Коваля, следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка, прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина, генпрокурора Венедиктову, экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака, экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина”, – написал Антоненко.

В этом случае он попросил “об адекватной реакции” своих побратимов по силам спецопераций Вооруженных сил, всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.