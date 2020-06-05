В крупных городах Украины во время местных выборов в октябре 2020 года планируется протестировать формат онлайн-голосования.

Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отвечая на вопрос, на каком этапе находится проект электронного голосования.

Он уточнил, что это будет просто моделирование, которое не заменит голосование на избирательном участке.

“Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня”, – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что подобное “моделирование выборов будет во всех крупных городах”.

Федоров заверил, что у него нет цели “сделать электронные выборы ради электронных выборов”.

“Нам нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки”, – заявил он.

Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов запланированы в Украине на 25 октября 2020 года.