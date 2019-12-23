Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, заявила, что на местных выборах, которые прошли в воскресенье, президентская партия получила каждый третий мандат.

Об этом Кравчук написала в Facebook.

“Обработано 75 % участков. Мы получили 56 % поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Мы проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии вместе взятые. Мы также получили 33 % среди всех участников, включая самовыдвиженцев. В общем, каждый третий мандат – наш! Это уже третья победа за этот год… Мы сделали это вместе!” – написала Евгения Кравчук.

В комментариях она подчеркнула, что 33 % у предыдущей правящей партии никогда не было.