Об этом Кравчук написала в Facebook.
“Обработано 75 % участков. Мы получили 56 % поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Мы проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии вместе взятые. Мы также получили 33 % среди всех участников, включая самовыдвиженцев. В общем, каждый третий мандат – наш! Это уже третья победа за этот год… Мы сделали это вместе!” – написала Евгения Кравчук.
В комментариях она подчеркнула, что 33 % у предыдущей правящей партии никогда не было.
- В Закарпатской области на местных выборах глав объединенных территориальных общин (ОТО) кандидаты от “Слуги народа” выиграли лишь в двух ОТО из девяти.
- На местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО) в Николаевской области побеждают кандидаты-самовыдвиженцы, “слуги народа” – проиграли.