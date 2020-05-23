Граждане из Донецкой и Луганской областей, получившие паспорта Российской Федерации, не смогут участвовать в местных выборах на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников проинформировал, что порядка 200 тысяч граждан, которые проживают на временно окупированных территориях Донецкой и Луганской областей, получили паспорта Российской Федерации. Большая часть из них — члены вооруженных формирований и местные “власти”.

“Конечно, в первую очередь это касается руководства этих двух формирований, это “военные”, это “госслужащие” и прочее. Потому что таким образом (при наличии российского гражданства — ред.) им легче платить заработную плату за счет бюджета Российской Федерации”, — сказал вице-премьер.

Резников заверил, что эти граждане не смогут участвовать в местных выборах, проведение которых на Донбассе планируется в октябре текущего года.

“Кто-то [из них] поедет в Россию, на свою новую Родину, а кто-то в Сирию — на утилизацию. Они могут оставаться, но будет стоять вопрос, могут ли они участвовать в выборах. Так, украинский закон понятен: иностранные граждане не могут избираться в органы власти. Даже если кто-то скроет наличие российского паспорта, это станет понятным, ведь он будет лишен статуса депутата горсовета, сельсовета или статуса городского головы”, — отметил он.