Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Резников проинформировал, что порядка 200 тысяч граждан, которые проживают на временно окупированных территориях Донецкой и Луганской областей, получили паспорта Российской Федерации. Большая часть из них — члены вооруженных формирований и местные “власти”.
“Конечно, в первую очередь это касается руководства этих двух формирований, это “военные”, это “госслужащие” и прочее. Потому что таким образом (при наличии российского гражданства — ред.) им легче платить заработную плату за счет бюджета Российской Федерации”, — сказал вице-премьер.
Резников заверил, что эти граждане не смогут участвовать в местных выборах, проведение которых на Донбассе планируется в октябре текущего года.
“Кто-то [из них] поедет в Россию, на свою новую Родину, а кто-то в Сирию — на утилизацию. Они могут оставаться, но будет стоять вопрос, могут ли они участвовать в выборах. Так, украинский закон понятен: иностранные граждане не могут избираться в органы власти. Даже если кто-то скроет наличие российского паспорта, это станет понятным, ведь он будет лишен статуса депутата горсовета, сельсовета или статуса городского головы”, — отметил он.
- Ранее в “Слуге народа” пообещали провести местные выборы в октябре по всей Украине, включая временно оккупированные территории.
- В Госдепартаменте США заявили, что не видят возможности для проведения выборов на Донбассе.
- Резников рассказал, какие условия должны быть выполнены до августа, чтобы выборы в ОРДЛО состоялись.