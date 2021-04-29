На Миколаївщині функціонувала фейкова сільська рада — СБУ

Про це сповістили у пресцентрі Служби.

За версією слідства, місцевий мешканець з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні створив незаконну сільську раду.

Він ініціював збори односельців, які обрали його нібито сільським головою. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього печатку з написом “Держава Україна. Орган місцевого самоврядування”, яку “сільський голова” використовував під час листування з держаними установами.

Самопроголошений голова села також висвітлював діяльність незаконно створеного органу в соцмережах. Також, як встановили правоохоронці, у 2020 році він брав участь у “Всеукраїнському національному конгресі” — заході, метою якого було створення паралельних офіційним органів влади в Україні.

СБУ розслідує кримінальне провадження щодо самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ч.1 ст. 353 Кримінального кодексу). Вирішується питання щодо оголошення “сільському голові” про підозру.