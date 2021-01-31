По состоянию на 20:40 по киевскому времени в России на акциях против ареста лидера оппозиции Алексея Навального уже задержаны 4923 человек.

Об этом сообщает сайт ОВД-инфо.

Ожидается, что эта цифра до конца суток возрастет еще больше.

Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве – 1555, в Санкт-Петербурге задержаны 1111 человек. Вслед за ними идут Красноярск (194), Нижний Новгород (176), Тверь (124), Владивосток (122) и Новосибирск (103).

В российском МВД пока не называли официальное число задержанных по стране, лишь отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.

В Москве протестующие собирались у станций метро “Красные Ворота” и “Сухаревская”, прошли до площади Трех вокзалов, а затем в СИЗО “Матросская тишина”, где начались массовые задержания.

После разгона протестующих возле изолятора, они снова вернулись к площади Трех вокзалов.

В Санкт-Петербурге протестующие собирались выйти на Невский проспект, однако утром 31 января вся магистраль была перекрыта. Тогда участники акции вышли на Пионерскую площадь, где вступили в столкновения с полицейскими.

Из-за столкновений в отношении некоторых участников акции завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).

Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.