В Иерусалиме тысячи протестующих 14 июля митинговали у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки.

Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Также люди обвиняют власть в недостаточно эффективном противодействии пандемии и плохой подготовке к возможной второй волне COVID-19. По их мнению, из-за слабых ограничений растет количество инфицированных.

Отмечается, что правоохранители применили водометы против митингующих.

Кроме того, сотни граждан собрались и в центре Тель-Авива.

Расследование против Нетаньяху длится более трех лет; ему предъявили обвинения по трем делам. Израильского премьера, в частности, обвиняют в получении дорогих подарков.