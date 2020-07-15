Об этом сообщает израильский телеканал Kan.
Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Также люди обвиняют власть в недостаточно эффективном противодействии пандемии и плохой подготовке к возможной второй волне COVID-19. По их мнению, из-за слабых ограничений растет количество инфицированных.
Отмечается, что правоохранители применили водометы против митингующих.
Кроме того, сотни граждан собрались и в центре Тель-Авива.
Расследование против Нетаньяху длится более трех лет; ему предъявили обвинения по трем делам. Израильского премьера, в частности, обвиняют в получении дорогих подарков.
- Ранее сообщалось, что 24 мая в Израиле состоялось первое судебное заседание по трем делам против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.