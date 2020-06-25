Количество зараженных коронавирусом на крупнейшем немецком мясокомбинате компании Tönnies превысило 1500 человек. Всего на заводе работает 7 тысяч сотрудников.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Мясокомбинат расположен на западе Германии в округе Гютерсло и является одним из крупнейших в Европе. Неделю назад число положительных тестов среди сотрудников составляло несколько сотен, на данный момент известно о заражении у 1553 рабочих.

Кроме того, на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории мясокомбината.

Вспышка на мясокомбинате является крупнейшей с момента ослабления карантина в Германии. При критической норме в 50 зараженных на 100 тысяч населения в округе Гютерсло этот показатель увеличился до 338 на 100 тысяч жителей.

Проверка установила, что большинство рабочих завода родом из Болгарии и Румынии. Многие из них как раз вернулись из этих стран перед вспышкой на заводе. В округе для оказания помощи привлекаются 150 переводчиков.

Сейчас точно неизвестно, сколько контактных лиц общались з зараженными работниками комбината. В двух округах – Варендорфе и Гютерсло, усилили карантин: снова закрыты музеи, школы и детские сады, а жителям запрещают собираться группами более двух человек.

Ожидается, что “превентивные меры” в районе Гютерсло продлятся до 30 июня. Министр здравоохранения земли Карл-Йозеф Лауманн заявил, что “для защиты населения” необходимы дальнейшие меры.

Людям не запрещается покидать эти две оказавшиеся под ограничениями зоны, но премьер-министр Армин Лашет призвал местных жителей “не ездить в другие районы”.

Обязательный карантин введен для всех работников мясокомбината, на котором произошла вспышка. Для того, чтобы удостовериться, что принятые меры соблюдаются, власти развернули три полицейских подразделения в сопровождении соцработников.

Власти установили металлические ограждения вокруг жилых зданий, где живут сотрудники комбината, и раздают еду более чем 7000 работникам, многие из которых иностранцы.

В районе открыт специальный диагностический центр, где каждый может получить бесплатный тест. Десятки солдат, милиционеров, ученых из Института Роберта Коха и членов Красного Креста были направлены на помощь.

В компании Tonnies по всему миру работают около 16,5 тыс. сотрудников. Предприятие производит 850 тонн замороженного и свежего мяса в день и является крупнейшим в Германии переработчиком свинины, занимая 27% рынка. Около половины продукции экспортируется.