На модельном показе представили кроссовки Канье Уеста Yeezy Foam Runner, которые частично изготовлены из водорослей.

Об этом сообщается в Telegram-канале DTF-Magazine.

“Модели на показе ученика Central Saint Martins и дизайнера Yeezy Дин Юн Жанга вышли на подиум в еще не вышедших клогах Yeezy Foam Runner”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что именно эти кроссовки создаются из переработанных водорослей.

Также на данном показе были представлены объемные штаны, оверсайз-пуховики и съемные капюшоны.

Ранее сообщалось о кроссовках Yeezy, которые сделаны частично из водорослей.