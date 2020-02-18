Об этом сообщается в Telegram-канале DTF-Magazine.
“Модели на показе ученика Central Saint Martins и дизайнера Yeezy Дин Юн Жанга вышли на подиум в еще не вышедших клогах Yeezy Foam Runner”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что именно эти кроссовки создаются из переработанных водорослей.
Также на данном показе были представлены объемные штаны, оверсайз-пуховики и съемные капюшоны.
Ранее сообщалось о кроссовках Yeezy, которые сделаны частично из водорослей.
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На улицах американского города Чикаго (штат Иллинойс) состоялась акция от Канье Уэста, во время которой бесплатно раздавали его кроссовки Yeezy Quantum с кузовов украинских вездеходов Sherp.