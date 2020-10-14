В этом году на Франкфуртской книжной ярмарке, которая начинается 14 октября, не будут выставлять книги.

Об этом сообщает DW.

В этом году Франкфуртская международная книжная ярмарка, которая проходит более семидесяти лет и является самой большой в мире, останется без книг. Исключение сделают только для павильона студии первого канала немецкого телевидения.

Там состоятся прямые трансляции авторских презентаций книг и интервью с писателями. Зрителей при этом будет мало, и организованы эти передачи будут с соблюдением строжайших мер безопасности.

Такое решение организаторы приняли из-за роста количества заболеваний коронавирусом и серьезной пандемической ситуации во всем мире. Хотя еще в конце мая генеральный директор книжной ярмарки Юрген Боос говорил о том, что ярмарка состоится в привычном формате, – пусть и с участием лишь небольшой части экспонентов.

Но, несмотря на ограничения, ярмарка пройдет с 14 по 18 октября. Небольшие презентации, встречи с писателями и конференции пройдут во Франкфурте и других городах Германии.

Также многое можно будет увидеть в интернете.