Про це повідомляє кувейтське інформаційне агентство KUNA.
“Пожежа спалахнула на родовищі, вогонь був швидко узятий під контроль, поранення отримали двоє робітників, але на видобутку це не відбилося”, – йдеться в повідомленні.
Великий Бурган є найбільшим родовищем нафти у світі, там зосереджено понад 5% всіх розвіданих видобутих запасів енергоресурсу у світі й 75% нафтових запасів Кувейту.
Про стан постраждалих достеменно нічого не відомо, але повідомляється, що загрози для життя немає.
- Раніше повідомлялося, що в іранській провінції Кум на нафтохімічному заводі стався вибух. У ході ліквідації вогню серйозно постраждали двоє рятувальників і згоріли дві пожежні машини.