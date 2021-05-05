Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.
Повідомлення про займання автобуса на 361 км автошляху Київ-Одеса надійшло о 14:06.
“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання відкритим полум’ям маршрутного автобусу Одеса – Київ. Пасажири у кількості 60 осіб вийшли з автобусу самостійно. Загиблих та постраждалих немає”, – сказано в повідомленні.
Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Пожежа була локалізована о 15:11 та о 15:41 ліквідована на площі 20 кв. м.
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