Об этом проинформировали в Командовании Медицинских сил ВСУ.
“Сегодня в Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцы сразу вызвали скорую помощь и сообщили медицинской службе воинской части. По прибытии на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха”, — говорится в сообщении.
Командование также дополнительно информирует, что в ближайшее время погибшая должна была быть привлечена к служебно-боевым задачам в районе проведения операции Объединенных Сил. В связи с этим 21 марта она получила прививку от коронавируса.
“По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза — она страдала гипертонической болезнью. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно”, — отметили в командовании.
Военные призывают не делать преждевременных выводов о причинах гибели военной.
- Напомним, 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Единственным доступным препаратом в стране до сих пор является Covishield, который выпускается в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. Медикам и военным делают прививки в первую очередь.
- Вакцина AstraZeneca в феврале была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.