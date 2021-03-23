В Одесской области умерла военная по контракту. Два дня назад она была вакцинирована от COVID-19.

Об этом проинформировали в Командовании Медицинских сил ВСУ.

“Сегодня в Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцы сразу вызвали скорую помощь и сообщили медицинской службе воинской части. По прибытии на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха”, — говорится в сообщении.

Командование также дополнительно информирует, что в ближайшее время погибшая должна была быть привлечена к служебно-боевым задачам в районе проведения операции Объединенных Сил. В связи с этим 21 марта она получила прививку от коронавируса.

“По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза — она ​​страдала гипертонической болезнью. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно”, — отметили в командовании.

Военные призывают не делать преждевременных выводов о причинах гибели военной.