Об этом сообщили ву пресс-центре ГПСУ.
Наркотик расфасовали в 47 брикетов и спрятали в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора.
“Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату”, – говорится в сообщении.
Фото: ГПСУ
В ГПСУ рассказали, что приблизительная стоимость изъятой посылки весом 56,4 кг на черном рынке может достигать более 200 млн грн.
Пограничники опубликовали видео задержания контейнера.
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