Сотрудники Госпогранслужбы Украины (ГНСУ) обнаружили более 56 кг кокаина в морском порту "Южный" Одесской области.

Об этом сообщили ву пресс-центре ГПСУ.

Наркотик расфасовали в 47 брикетов и спрятали в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора.

“Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату”, – говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

В ГПСУ рассказали, что приблизительная стоимость изъятой посылки весом 56,4 кг на черном рынке может достигать более 200 млн грн.

Пограничники опубликовали видео задержания контейнера.