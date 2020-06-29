В Одесской области в период с 19 по 25 июня провели состояние воды на пляжах. На пяти одесских пляжах санитарно-микробиологические показатели не соответствуют нормам.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья.

Так, на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям 13 проб.

Вода не соответствовала показателям на таких пляжах Одессы: 13 станция Б. Фонтана, 16 станция Б. Фонтана, 10 станция Б.Фонтана, “Аркадия”, “Дельфин”.

Были исследованы воды реки Дунай возле города Вилково (Килийский район). Там взяли две пробы на санитарно-микробиологические показатели и три пробы на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормативным требованиям.

Воды реки Барабойка, Овидиопольский район; Хаджибейского лимана, Беляевский район; Днестровского лимана, Белгород-Днестровский район, исследовали на санитарно-микробиологические показатели – все отвечали гигиеническим требованиям. При этом санитарно-химическим показателям не соответствовали все – Днестровский лиман, Хаджибейский лиман, река Барабойка в Овидиопольском районе.