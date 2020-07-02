На одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской области произошло массовое отравление.

Об этом сообщила пресс-служба поселкового совета Кирилловки.

“Отдыхающие на б/о “Днепровские зори” стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля, после приема пищи. У людей наблюдается понос, рвота, повышение температуры”, – говорится в сообщении.

На данный момент бригады скорой помощи вывозят отдыхающих с плохим состоянием здоровья в инфекционное отделение Якимовской центральной районной больницы.

Все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако, несмотря на это, кирилловские медики всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха “Днепровские зори” сделают посевы на коронавирусную инфекцию.

“Мы подозреваем пищевое отравление, однако, по приказу МОЗ мы обязаны сделать посевы на COVID-19 всем тем, у кого наблюдается повышение температуры”, – отметила директор КНП “Амбулатория общей практики семейной медицины” Ирина Мохур.

Более подробные выводы будут сделаны после лабораторного исследования биоматериала пострадавших и пищеблока базы отдыха.

Следует отметить, что на сегодня в Кирилловке с начала эпидемии коронавируса COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Сейчас в населенных пунктах Кирилловской ОТГ нет ни одного жителя, который бы находился на самоизоляции.