Об этом рассказывают #Буквы.
Так, в публикации о 207-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко вместо портрета украинского поэта и художника опубликовали изображение другого человека.
Портрет неизвестного несколько похож на молодого Тараса, и все же это работа самого Шевченко.
“Портрет неизвестного” Тарас Шевченко выполнил акварелью на Бристольском картоне в Санкт-Петербурге. На обороте внизу карандашом надпись: Рисунокъ Т. Шевченко.
Датируется работа на основании сравнения с акварельными портретами Шевченко 1837-1838 годы.
Картина хранится в Национальном музее Тараса Шевченко.
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