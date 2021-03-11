Президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в социальной сети проиллюстрировал публикацию по случаю дня рождения Тараса Шевченко портретом неизвестного.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, в публикации о 207-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко вместо портрета украинского поэта и художника опубликовали изображение другого человека.

Портрет неизвестного несколько похож на молодого Тараса, и все же это работа самого Шевченко.

“Портрет неизвестного” Тарас Шевченко выполнил акварелью на Бристольском картоне в Санкт-Петербурге. На обороте внизу карандашом надпись: Рисунокъ Т. Шевченко.

Датируется работа на основании сравнения с акварельными портретами Шевченко 1837-1838 годы.

Картина хранится в Национальном музее Тараса Шевченко.